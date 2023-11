Autovelox in tangenziale est: si parte dai segnali di allerta

Prosegue l'iter per l'attivazione degli autovelox sulla Tangenziale Est di Lecce. Più segnali stradali e una cartellonista adeguata per rendere più visibili i sistemi elettronici di rilevamento della velocità.

Via libera alle postazioni fisse

Con determina a firma del dirigente del settore Mobilità, il comandante Donato Zacheo, il Comune ha affidato alla società I.S.E.A. srl la fornitura e posa in opera della nuova segnaletica orizzontale e verticale lungo l'arteria cittadina, necessaria per segnalare le future postazioni fisse che, dal prossimo anno, rileveranno le violazioni al codice della strada. Il via libera ai misuratori di velocità leccesi è arrivato a luglio con un decreto a firma del prefetto Luca Rotondi. Tra le 9 istanze accolte e autorizzate dall'ente c'è stata anche quella presentata dal Comune di Lecce per rendere meno incidentata la tangenziale. I dispositivi saranno posizionati in due punti: a 100 metri dalla stazione di servizio Sant'Oronzo Nord in direzione brindisi e all'uscita 7B San Cataldo in direzione Maglie.

Guerra a chi sfreccia per strada



L'obiettivo è quello di beccare tutti gli automobilisti che quotidianamente sfrecciano sull'asfalto, in barba alle regole della strada e al buon senso, e che mettono a rischio la propria incolumità provocando incidenti gravi.

I velocisti, quindi, non avranno più chance di farla franca. Così come riportato nel decreto, i mezzi tecnici di controllo del traffico dovranno essere segnalati agli utenti attraverso la collocazione di segnali stradali che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo. I lavori di installazione della nuova cartellonistica inizieranno nelle prossime settimane.



«È un atto propedeutico all'accensione degli autovelox spiega il comandante della Polizia locale Donato Zacheo -. Questi sono tutti passaggi che contiamo di chiudere entro la fine dell'anno in modo da poter attivare i sistemi nei primi mesi del 2024». Nata nel 2004 per decongestionare il traffico sui principali viali del capoluogo salentino, negli ultimi 18 anni la Tangenziale Est è da sempre maglia nera per la pericolosità, teatro di una lunga serie di incidenti causati da velocità e distrazione. L'ultimo di una lunga serie di scontri, un numero in crescita negli ultimi 5 anni: 22 sinistri nel 2018; 24 nel 2019 e nel 2020; 27 nel 2021 e 36 quelli avvenuti lo scorso anno. E purtroppo non sono mancati anche i mortali. Per questo, ad agosto 2022, la Polizia Locale decise di presentare domanda alla prefettura di Lecce per autorizzare l'accensione degli autovelox così da moderare la velocità delle vetture, responsabile nella maggior parte dei casi degli incidenti gravi.