Lecce, chiude la mensa universitaria in via Lombardia: troppe infiltrazioni

È stata chiusa questa sera la mensa universitaria a Lecce in via Lombardia. L'annuncio arriva da Udu (Unione degli universitari): Adisu Puglia ha disposto la chiusura per provvedere ai lavori di manutenzione per alcune infiltrazioni. Gli studenti lamentano la mancanza di "tempistiche definitive" e chiedono:

- la possibilità dell’istituzione della navetta con tratta Via Lombardia/Via Adriatica (come fu per quando venne chiusa la mensa in via Adriatica);

- il servizio di veicolato;

- la possibilità di usufruire in modo gratuito della linea S13 della SGM (che transita da viale dell’università al city terminal), attraverso la distribuzione di biglietti o una momentanea convenzione.