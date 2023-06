Tangenziale ovest di Lecce: da oggi fino al 15 luglio via ai lavori, gli operai si fermeranno nel weekend

Da oggi partono i lavori per la manutenzione e il ripristino della pavimentazione lungo la statale 694, "tangenziale ovest di Lecce". Le operazioni, del costo di due milioni di euro, dureranno fino al 15 luglio.

Saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia o sorpasso per quasi tre chilometri in direzione sud (dal chilometro 3 al 5,9).

Gli orari

I lavori non copriranno l'intera settimana, ma dal lunedì al venerdì, non solo in orario diurno ma anche in quello notturno. Saranno invece sospesi durante i weekend visto l'aumento del traffico.