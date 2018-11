Occupata l'aula consiliare: esplode a Lecce la rabbia dei lavoratori Lupiae

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occupata l'aula consiliare del Comune: esplode a Lecce la rabbia dei lavoratori della Lupiae. Cresce la tensione nel braccio di ferro sul futuro della società partecipata e in queste ore alcuni dipendenti hanno varcato la soglia di palazzo carafa raggiungendo la sala del Consiglio "scortati" dagli agenti della questura, dai carabinieri e dai vigili urbani. La protesta è scoppiata dopo che la Bnl, nelle scorse ore, ha frenato sul pagamento degli stipendi promesso dal sindaco Carlo Salvemini in sostituzione della stessa Lupiae a corto di risorse. Ma nel mirino c'è anche il piano di salvataggio presentato due giorni fa in prefettura con la previsione di tagli in busta paga a tutti i lavoratori (anche fino al 25%) e di trasformazione del contratto in "multiservizi" contestualmente alla procedura di concordato preventivo. Per lunedì è stato già proclamato uno sciopero da parte degli stessi dipendenti con un blocco dalle 9 alle 13.