"Lavoratori sanguisughe, fate fallire la Lupiae": offese e polemiche

Polemiche senza fine su caso Lupiae e questa volta nel mirino finiscono i dipendenti della municipalizzata del Comune di Lecce. "Fate fallire la società, i lavoratori sono delle sanguisughe alle spalle dei cittadini": questo il tenore di alcuni commenti postati sulla bacheca Facebook del sindaco Carlo Salvemini. Ad aprire le polemiche è il gruppo consiliare Prima Lecce guidato da Antonio Finamore: "Leggiamo con incredulità e stupore sulla bacheca fb del sindaco Salvemini gli insulti e le denigrazioni del tutto ingiustificate rivolte ai dipendenti della società partecipata Lupiae SpA, da parte di soggetti vari che ritengono di anteporre alla politica del confronto, la politica dell’offesa arbitraria ed immotivata. Nello stigmatizzare l’evento assai grave e deplorevole , respingiamo fermamente tali attacchi ai dipendenti della partecipata e chiediamo formalmente al sindaco di assumere tempestivamente, in tutte le sedi competenti, ogni atto volto alla tutela della dignità professionale degli stessi. Esprimiamo ovviamente piena vicinanza e totale solidarietà ai lavoratori e alle rispettive famiglie, che non meritano di assistere passivamente a questo circo denigratorio". In campo anche la stessa Lupiae sulla propria pagina Facebook: "Il limite della decenza non dovrebbe mai essere superato. Piena solidarietà da parte del management ai lavoratori dopo queste ignobili parole. Sono accettabili il confronto politico e le critiche costruttive ma la dignità umana non deve mai essere calpestata. Questo non lo consentiamo".