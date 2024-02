Niente riscaldamento e cibo di scarsa qualità: indagata a Lecce la titolare di una casa famiglia. L'accusa: maltrattamenti aggravati

Indagata dalla Procura di Lecce la titolare di una casa famiglia, chiusa già da un anno, con l'accusa di maltrattamenti aggravati. Le accuse derivano dalla denuncia del padre di due sorelle, di 15 e 5 anni, che all'epoca vivevano nella struttura. L'uomo ha denunciato le precarie condizioni della casa famiglia: camere senza riscaldamento, scarsa igiene e cibo di scarsa qualità.

Ascoltate le due minori

Ieri, le due minori sono state ascoltate in un incidente probatorio - al cospetto del gip Angelo Zizzari e in modalità protetta alla presenza del pm inquirente Rosaria Petrolo - per verificare l'attendibilità delle loro dichiarazioni.

Le indagini sono in corso per accertare le eventuali responsabilità della titolare.