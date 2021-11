Un incidente è avvenuto nella prima mattinata in via Merine, nei pressi della rampa di innesto della Tangenziale Est di Lecce in direzione Brindisi. Alla guida di una Lancia Y ribaltata c'era una donna di 25 anni residente a Pisignano: è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale "V. Fazzi" in codice giallo.

Sono stati disposti accertamenti urgenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga.