Brindisi, camion si ribalta vicino alla zona industriale: ferito il conducente

Un camion si è ribaltato questa mattina nei pressi dello svincolo per la zona industriale, a Brindisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno avviato le operazioni per il recupero del mezzo pesante.

Le condizioni del conducente

Stando a una prima ricostruzione l'autotrasportatore, dopo aver perso il controllo del mezzo, che si è adagiato su un fianco, è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo, ed è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio. L'uomo sarebbe lievemente ferito, e le sue condizioni non sarebbero gravi.