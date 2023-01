Incidente stradale in zona stadio: auto contro scooter. Anziano finisce in ospedale

Auto contro scooter all'uscita dallo stadio: anziano finisce in ospedale. Forse è stata colpa dell'asfalto viscido a causa della pioggia o una mancata precedenza, fatto sta che un uomo, un 70enne, è finito in ospedale dopo l'incidente stradale che si è verificato in piazzale Como.

Il conducente dello scooter è finito per terra dopo l'impatto con un auto scivolando di qualche metro e finendo la corsa sull'asfalto: immediato l'intervento del 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce a causa delle ferite riportate.

Sul posto anche la polizia locale di Lecce per i rilievi del caso.