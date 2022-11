Auto contro scooter all'incrocio: un ragazzo finisce in ospedale

Incidente stradale a Lecce con un 18enne in sella ad uno scooter rimasto ferito e trasportato in codice giallo per dinamica all’ospedale “San Giuseppe” a Copertino.

Auto contro scooter

Lo scontro tra una Peugeot e il mezzo a due ruote si è verificato intorno alle 13.30 all’incrocio tra via Padre Bernardino Realino e via Di Ussano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto nello svoltare a sinistra per via Di Ussano è andata ad impattare frontalmente con il motociclo. Nello scontro il 18enne è stato sbalzato dallo scooter finendo rovinosamente a terra e riportando diverse escoriazioni alle mani e al corpo. Sul posto si è reso quindi necessario l’intervento del 118 e degli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

I soccorsi



I sanitari dopo aver prestato le prime cure al giovane, lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale a Copertino. I medici del Pronto soccorso del “San Giuseppe” hanno quindi provveduto ad ulteriori accertamenti, declassando la gravità del ferito ad un codice verde.