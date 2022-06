Tra lavori e un incidente, la Lecce-Gallipoli questa mattina è stata un inferno per i tanti che avevano deciso di recarsi al mare o in qualche altra località tra piscine e pinete. Traffico a rilento, si camminava a passo d'uomo in mattinata, code lunghe anche 20 km e qualcuno per percorrere il tratto dei lavori ci ha impiegato circa un'ora. E allora c'è chi ha deciso di aprire la spiaggina direttamente sulla Statale, così da poter quantomeno prendere un po' di sole. E pazienza - verrebbe da dire - se per fare un bagno è stata necessaria una lunga attesa.

APPROFONDIMENTI LE FOTO Lecce-Gallipoli bloccata, lettini e ombrelloni sulla statale LECCE Gallipoli, incidente nel parco acquatico: trauma cranico per un... LA TRAGEDIA Incidente in autostrada, muoiono padre e figlia: il dolore di... LECCE Incidente tra auto e moto: un ferito in codice rosso in ospedale LECCE Salento, scontro all'incrocio fra auto e scooter: 17enne finisce... LECCE Incidente in tangenziale dopo il malore: un morto

Lecce-Gallipoli, l'inferno della 101

Non è una novità una giornata da incubo per chi viaggia sulla 101. In tanti segnalano, piuttosto spesso, i disagi legati ai rallentamenti per i lavori in corso (al momento attivi in due punti, all'altezza di Lequile e di Nardò-Galatone). E se capita un incidente, diventa un problema enorme per la viabilità. Senza dimenticare l'episodio di settimana scorsa, quando l'incidente con una cisterna piena di olio, ha fatto sì che la strada venisse chiusa.