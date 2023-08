Fuochi d'artificio al funerale per omaggiare il morto: due denunce

d'artificio alper omaggiare il. Due leccesi - uno di 29 e l'altro di 32 anni - sono stati denunciati per esplosione di fuochi sulla pubblica via, in concorso tra loro.

Nella serata del 17 agosto scorso, dei fuochi d'artificio sono stati fatti esplodere in via Petraglione, alle spalle della chiesa del Sacro Cuore di Gesù (che si trova su viale Gallipoli). Il personale della Squadra mobile, intervenuto sul posto, ha potuto constatare che poco prima nella chiesa si era celebrato un funerale. I fuochi dunque erano stati esplosi per omaggiare il defunto.

Gli investigatori della Polizia di Stato dopo avere analizzato le immagini di video sorveglianza istallate nella zona e sentito le persone informate sui fatti, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e identificare i presunti responsabili che sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per il reato di esplosione di fuochi sulla pubblica via.