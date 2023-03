Da estetista a "modella sexy" su Only Fans: Laura racconta il suo secondo lavoro. «Ecco quanto si guadagna»

Il culto del corpo anche come esibizione. Laura, imprenditrice nel settore dell'estetica e del benessere, «donna burrosa» e intraprendente ha scelto di mostrarsi, anche senza veli su Only Fans. Una scelta nata nel periodo del covid che man mano è diventato un secondo lavoro.

Cos'è Only Fans?

Only Fans è il fenomeno web del momento: si tratta di uno spazio riservato ai maggiori di 18 anni dove chiunque può creare foto e video e scegliere se pubblicarli gratuitamente oppure mostrarli solo a chi sottoscrive un abbonamento (che può andare da 5 a 50 euro al mese). Su Onlyfans, quindi, c'è chi crea contenuti e chi paga per vedere quei contenuti. Un meccanismo talmente tanto semplice che ha attirato migliaia di utenti pronti a pubblicare i loro contenuti e milioni di fruitori pronti invece a pagare per vedere che cosa c'è all'interno del sito.

Il racconto di Laura

E' il caso di Laura Pantaleo, leccese, che in maniera molto onesta ammette: «Ho un centinaio di followers che pagano per vedere le mie foto». In un'intervista Laura Pantaleo ci ha spiegato come funziona il sito e cosa bisogna fare alimentare il proprio profilo.