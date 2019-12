Cortili Aperti con i concerti: la bellezza sfida anche il freddo

Ultimo aggiornamento: 10:28

I turisti, grazie a Dio, non sono più rassicurante presenza esclusiva della stagione balneare, dunque i tempi sono maturi: Cortili Aperti e infiorettati di lucine natalizie oggi, nel centro storico di Lecce , dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Per ammirare anche d'inverno, non solo a fine maggio, la bellezza eterna del barocco leccese. Nonostante il freddo, quindi: quello aggressivo, ma tonificante di questi giorni.L'iniziativa è alla sua seconda edizione, è organizzata dal Comune e dall'Associazione Dimore Storiche Italiane nell'ambito del cartellone Natale, che spettacolo ed è appunto una sorta di anteprima rispetto al tradizionale appuntamento primaverile di maggio, storicamente votato a diffondere non solo tra i turisti, ma anche tra i locali la conoscenza dei palazzi antichi di Lecce, anche quelli che nel resto dell'anno sono chiusi alla vista. E naturalmente, posto che la bellezza di quel che si vede va corroborata con altre forme d'arte, in collaborazione con il Conservatorio musicale Tito Schipa, le associazioni Mario Perrotta e Italia Nostra, l'orchestra Mito - Musicisti in Terra d'Otranto ed altri artisti vari, le visite ai palazzi antichi saranno incentivate e sostenute da una serie di micro-spettacoli. Impreziositi peraltro dal fascino e dall'atmosfera che solo le mille luci di Natale, la festa più bella dell'anno, possono regalare.Così, se a Palazzo Brunetti, in quel di via Paladini (strada che, dopo la Fondazione Palmieri, porta all'omonimo Convitto), si potranno trascorrere bei momenti con Lù Mière Calicidicinema, a cura di Antonio Manzo (con concerto Evening Class Jazz alle 17.30), a Palazzo Rollo, invece siamo in corso Vittorio Emanuele 14 saranno protagoniste le sonorità del Beat Swing Trio live (sempre alle 17.30). Spostandosi invece dalle parti di via dei Perroni 12, tra il centro e Porta San Biagio, si potranno poi ascoltare ma solo di mattina - Li Cunti de li Nanni nesci a cura dell'associazione culturale teatrale Mario Perrotta.A Palazzo Carrelli-Palombi, tornando in corso Vittorio Emanuele II (al civico 29), largo agli Incontri Musicali a cura del Conservatorio Tito Schipa (alle 17.30); a Palazzo Lecciso, in via del Palazzo dei Conti di Lecce, civico 6 a pochi metri dal teatro romano - si potranno ammirare le attrattive degli Antichi mestieri, laboratorio di cartapesta a cura di Stefania Guarascio e opere su legno di Angelo Leone. Poi, c'è Palazzo Tamborino Cezzi, in via Paladini 50: anche qui Incontri Musicali a cura del Conservatorio Tito Schipa (alle 17.30); a Palazzo Apostolico Orsini, in via Libertini 50, si terrà il concerto La Santa Allegrezza con Enza Pagliara e Dario Muci.Musica protagonista, dunque. Concerto di musica classica presso la Fondazione Palmieri, in vico dei Sotterranei, a cura dell'Orchestra Mito, alle 11. Arte da ascoltare invece alla Galleria Ship In, in piazzetta Pellegrino, con Natale nell'arte sacra tra 600 e 700, conversazione a cura di Meri Spinelli (alle 11 e alle 17.30). Si chiude in bellezza presso Santa Maria della Nova, in via Idomeneo 7 (a pochi passi da Porta Napoli).L'assessore allo Spettacolo, Paolo Foresio, tira le prime somme: «Rispetto allo scorso anno il programma si presenta arricchito di ben quattro cortili in più. I visitatori potranno partecipare ai numerosi spettacoli musicali e alle iniziative organizzate dal Conservatorio di Lecce, dalle associazioni e dagli artisti locali, che voglio ringraziare. Ancora una volta dimostriamo quanto, attraverso una proficua collaborazione con le associazioni impegnate quotidianamente sul territorio, si possano raggiungere risultati importanti di cui tutta la città può beneficiare».