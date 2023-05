Cocktail week, la festa al pub con la banda finisce con la multa al titolare. «Evento autorizzato ma ci hanno multati»

Cocktail week, la festa al pub di Lecce finisce male quando arriva la banda e subito dopo i vigili urbani che sanzionano il titolare. «Evento autorizzato, ma ci hanno multati».

La cocktail week



Succede che a Lecce non ci sia comunicazione tra gli uffici che organizzano, o collaborano all'organizzazione di un evento e chi ha il compito di controllare che tutto si svolga regolarmente, in particolare tra le vie del centro storico, dove la movida trova il suo habitat naturale. Ma dove l'attività di chi è chiamato a garantire la sicurezza in città è più serrata e sollecitata dai residenti che chiedono ordine anche e in particolare nelle ore notturne.

Nei giorni scorsi a Palazzo Carafa è stata presentata la prima cocktail week organizzata nel sud Italia, che culminerà nella serata di oggi e che ha coinvolto i principali bar e locali leccesi che hanno avuto l'importante opportunità di collaborare con i maggiori spirits brand del mondo per raccontare e promuovere i cocktail leccesi. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di godersi una serie di eventi, masterclass e altre esperienze uniche, che hanno reso l'evento speciale sia per i barman che per gli appassionati di cocktail.

L'esibizione della Street band e la multa



In mezzo a questo calendario di eventi, nel corso della serata di venerdì era prevista anche, come riportato sul sito della manifestazione, l'esibizione della Zagor Street Band, una vera e propria banda che con la sua musica allegra e ricca di stile aveva il compito di allietare la serata di chi aveva scelto di far partire il suo fine settimana nei pressi del Convitto Palmieri. Un'esibizione che è stata interrotta attorno alle 22. Dopo circa quaranta minuti di musica, sul posto infatti sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Lecce che hanno fermato l'esibizione del gruppo - oltretutto noto agli uffici del comune visto che la stessa Zagor Street Band ha collaborato in più di un'occasione con lo stesso Comune, sia in occasione delle festività natalizie che anche durante i festeggiamenti dei santi patroni.



«L'esibizione per le strade della città non era prevista - ha chiarito il comandante della Polizia Municipale Donato Zacheo-.

Così come non era prevista la presenza di 12 componenti con strumenti, il nostro intervento è stato doveroso, in seguito alle segnalazioni dei cittadini». Ora si tratterà di capire perché la polizia municipale non fosse al corrente di un evento che è stato organizzato da privati ma che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione del Comune. Nell'occasione è stata applicata una sanzione al gestore del locale, che ospitava l'evento e che adesso è in cerca di chiarimenti per capire come comportarsi in questa particolare occasione.



Così tra ritardi per la concessione degli spazi esterni, sanzioni per eventi organizzati con la collaborazione del comune, le temperature che sono lontane dalle medie estive, la stagione 2023 non inizia nel migliore dei modi per gli operatori della movida che si trovano a dover gestire situazioni che, in alcune occasioni, possono sembrare addirittura surreali.