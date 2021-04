A fuoco l'auto di una 34enne al quartiere Stadio: l'incendio è doloso. Indagano i carabinieri

Un'auto incendiata ed un'altra rubata in un garage ieri sera a Lecce nel quartiere Stadio. Polizia e carabinieri stanno incrociando dati ed accertamenti per capire se i due episodi siano collegati. Le fiamme sono divampate poco dopo le 22.30 in via Agrigento da una Peugeot 206 di una donna di 34 anni. Con l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e di una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Lecce le fiamme sono state domate ma è stato possibile accertare anche la natura dolosa dell'incendio.

Il furto

Poco dopo, erano passate da poco le 23, una pattuglia dei poliziotti delle Volanti è intervenuta in via Benevento nel condominio al 5 dove era stata appena rubata una Hyundai I 10 di una donna di 48 anni. Un furto, quest'ultimo, considerato piuttosto anomalo anche per il valore non particolarmente elevato dell'autovettura. Ogni dubbio è affidato ora alle indagini.