Sfruttamento della prostituzione: blitz all'alba a Lecce, 22 arresti

Blitz all'alba, al termine di un'inchiesta contro lo sfruttamento prostituzione. I poliziotti della questura di Lecce hanno eseguito, anche con l'ausilio di un elicottero che ha sorvolato il centro città alle prime luci dell'alba, 22 arresti su ordinanza di custodia cautelare firmata il 29 novembre dal gip Antonio Gatto. In manette sono finite persone di nazionalità per lo più bulgara che avrebbero fatto entrare in Italia donne straniere, di varie nazionalità, attirate dalla promessa di trovare un lavoro e una vita migliore, per poi indurle a prostituirsi. Ragazze che sarebbero state vessate e picchiate.

Base operativa nel centro di Lecce



La base operativa, scoperta a seguito di indagini delle pm della Dda, Giovanna Cannarile e della Procura, Erika Masetti e Rosaria Petrolo, sarebbe stata nel centro di Lecce, in via Serafino Elmo.

Approfondimenti anche su movimenti avvenuti sulla Lecce – Galllipoli, la Statale 101 all'altezza di Sannicola.

Tra gli arrestati figura anche un uomo di Porto Cesareo, Luigi Ferrari, di 51 anni, finito agli arresti domiciliari. Sono 30 in tutto le persone indagate.