Rivabella, luci a basso consumo: completato l'impianto di illuminazione della marina di Gallipoli

Si è concluso il progetto di efficientamento energetico che ha previsto, in primis, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti in località Rivabella ma anche il rimpiazzo di quattro pali ornamentali sulle mura del centro storico di Gallipoli. Il progetto, per un importo complessivo pari a 160mila euro, è rientrato nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il 2021 ed è stato possibile grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto dall’Ente. Ambito di intervento primario la località più datata tra le tre località marine di Gallipoli, Rivabella, che presentava un impianto di pubblica illuminazione vetusto e che per molto tempo non era stato oggetto di interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. Il criterio prevalente seguito nella scelta dell’intervento è stato quello di efficientare e rinnovare in modo completo e funzionale, con le risorse a disposizione, un intero blocco di pali che facessero capo ad un armadio stradale completo di quadro elettrico e contatore.

Efficienza energetica e risparmio

“Dai vari sopralluoghi e da attente analisi sulla consistenza degli impianti, quello di Rivabella è risultato essere sia per dimensione che per numero di corpi illuminanti quello che poteva essere terminato in modo completo e funzionale” commenta il vicesindaco Riccardo Cuppone, con delega ai lavori pubblici. – “Questo progetto oltre che dal punto di vista estetico e della sicurezza, permette di accertare già da ora, in maniera univoca ed immediata, il reale risparmio e l’efficienza energetica raggiunta. È sufficiente infatti fare un confronto delle fatture di un unico contatore prima e dopo l’intervento, per vedere che la stima del risparmio è tra il 30 ed il 50% della spesa precedente: questo intervento è stato una vera e propria scelta sostenibile”.

L’intervento di riassetto dell’impianto di illuminazione pubblica della marina di Rivabella costituisce uno degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal “Patto dei sindaci” per un impegno a favore dell’efficienza energetica e del raggiungimento e superamento degli obiettivi da raggiungere fissati dall’Unione europea. Obiettivi indicati dall’acronimo “20-20-20” ovvero: 20% in meno di emissioni di anidride carbonica, riduzione del 20% dei consumi e aumento del 20% di fonti rinnovabili. La riduzione della potenza impegnata costituisce inoltre una oggettiva possibilità di espansione delle reti e conseguentemente dei consumi rimanendo ampiamente nei limiti dei consumi imposti dalla legge regionale in materia di inquinamento luminoso.