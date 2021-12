Palazzo dei Celestini ora splende: ecco la nuova illuminazione artistica

Palazzo dei Celestini, sede della Provincia di Lecce, cambia volto. Grazie ad un gioco di luci ed ombre, le facciate cinquecentesche di Palazzo dei Celestini e Palazzo Adorno tornano a risplendere anche di notte. Il nuovo impianto di illuminazione artistica permanente, realizzato da Enel X - sistema di luci a led, più sostenibile ed ecologico rispetto al precedente - in collaborazione con l’Ente provinciale per valorizzare il patrimonio storico architettonico, è stato inaugurato oggi pomeriggio in piazza Umberto I a Lecce.

APPROFONDIMENTI VIDEO Illuminazione artistica a Palazzo dei Celestini e Palazzo Adorno VIDEO Cerimonia di inaugurazione dell'illuminazione artistica delle...

La cerimonia di inaugurazione

«Il progetto di dare nuova luce ai palazzi storici simbolo del Barocco leccese, finalmente è realtà. E’ un’iniziativa che parte da lontano e che questa Amministrazione ha sostenuto con tenacia, impegnandosi ad arrivare a questo atteso traguardo finale», commenta il presidente della Provincia Stefano Minerva.

I nuovi impianti, accesi per la prima volta oggi grazie a Enel X, sono stati progettati guardando al futuro e all’ambiente. Presentano, infatti, numerosi vantaggi a livello energetico, economico e funzionale, rispetto alla soluzione originaria. L’utilizzo della tecnologia a led, in particolare, assicura un enorme risparmio di energia elettrica, rispetto al precedente utilizzo di lampade alogene. Il consumo annuo dell’impianto di illuminazione artistica di Palazzo dei Celestini, ad esempio, si ridurrà, diventando all’incirca un ottavo del preesistente. Nell’arco dell’anno si avrà, quindi, un risparmio totale tra i due impianti pari a 38.943,20 kW/h.

Durante l’inaugurazione, inoltre, gli studenti dell’orchestra del Liceo classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce, guidato dalla dirigente scolastica Loredana Di Cuonzo, suoneranno alcuni brani del loro repertorio musicale.