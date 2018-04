La denuncia di Tap: «Aggrediti due agronomi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - «Due agronomi di TAP sono stati aggrediti questo pomeriggio nelle campagne di Melendugno mentre erano impegnati in una ricognizione degli ulivi lungo il tracciato del gasdotto». A darne notizia in una nota è stata la stessa azienda. «Bloccata con una pietra l’auto a bordo della quale erano i due tecnici, i malintenzio-nati hanno danneggiato carrozzeria e pneumatici. All’arrivo delle forze dell’ordine il grup-petto si è dileguato. Sull’accaduto i due lavoratori hanno provveduto a sporgere denuncia presso gli uffici della Questura di Lecce».Tap esprime «preoccupazione per quest’aggressione; tutti i colleghi manifestano vicinanza e solidarietà ai due tecnici».