Jennifer Lopez canta Franco Simone nella pubblicità di un famoso brand di lingerie/Il video

È Jennifer Lopez - nell'ultimo spot di Intimissimi, noto brand italiano di lingerie - a sussurrare alcune parole del brano "Il cielo in una stanza", canzone di Gino Paoli reinterpretata dal salentino Franco Simone nel 1976. E se il fascino di Jennifer Lopez ha conquistato l'azienda di lingerie, l'interpretazione di Simone sembra aver letteralmente ammalitato e rapito la poliedrica artista americana.

Nell'ultima pubblicità dell'azienda, infatti, sorseggiando un caffè e rilassandosi in una casa di Positano, Jlo canta tra sè felice "Il cielo in una stanza" mentre interpreta nel modo migliore il cliché del “dolce far niente italiano”.

"Amo l’Italia, le persone, la moda, la cultura, il cibo e la sua storia illustre", ha dichiarato Jennifer Lopez durante un dietro le quinte pubblicato sul canale YouTube dell'azienda. E chissà se, dopo aver scoperto il suo amore per l'Italia, Jlo non possa scoprie, grazie al brano interpretato da Franco Simone, il suo amore per il Salento.

Diversi gli apprezzamenti dei fan sui social per la scelta dell'azienda di utilizzare la cover di Simone. Tra questi anche quello di Alex Zuccaro, arrangiatore e produttore musicale salentino: "Siamo veramente felici e orgogliosi per Franco!".