Salta un cavo d'acciaio e colpisce una casa: bloccato il regionale

Ultimo aggiornamento: 17:12

Disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Lecce -Bari e tanto spavento, e qualche danno, ma senza feriti per i proprietari di un’abitazione di Trepuzzi, che si trova a ridosso della linea ferroviaria del comune salentino. È quanto ha causato questa mattina, poco prima delle 7, la rottura di un cavo elettrico della linea ferroviaria provocato dal passaggio di un treno partito da Lecce e diretto verso la vicina stazione di Squinzano, dove è stato poi costretto a fermarsi creando non pochi disagi ai passeggeri in viaggio. La rottura del cavo ha fatto schizzare via alcune parti metalliche che hanno colpito con violenza una porta a vetri di un’abitazione di via Salerno, mandando in frantumi un vetro, senza provocare fortunatamente alcun ferito.Immediata da Trenitalia la comunicazione dell’interruzione della circolazione lungo la tratta e l’attivazione di presidi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Bari Centrale, Brindisi e Lecce. A causa del guasto sono rimasti a piedi anche alcuni studenti degli istituti superiori che dalle stazioni di Trepuzzi e Squinzano erano diretti a Lecce e Brindisi.