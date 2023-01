Incidente sulla Provinciale, l'auto si ribalta dopo lo schianto contro un muro: morta una donna

Grave incidente stradale sulla strada Palmariggi – Minervino: un'auto è andata a schiantarsi, pare autonomamente, contro un muretto e poi si è ribaltata. Immediati i soccorsi, ma la donna di 50 anni che era alla guida, F.C., è morta in ospedale, dove era arrivata in condizioni già disperate.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la ferita dall’abitacolo della vettura e i sanitari del 118 che hanno trasportato, a sirene spiegate, la donna in ospedale dove è partito subito l’intervento del rianimatore. Purtroppo, però, vani sono stati tutti i tentativi di manteneral in vita.



Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente.