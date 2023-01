Incidente tra due auto, due donne in ospedale in codice rosso

Incidente tra due auto, una Fiat Panda 750 e una Mini Countryman, questa mattina, sulla provinciale che collega Ostuni e Carovigno. Coinvolte tre donne, di cui due, a bordo della Panda, ferite e trasportate in codice rosso presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

I soccorsi

L’impatto è avvenuto a pochi metri dalla zona artigianale della Città Bianca. La conducente della Mini Countryman non ha riportato ferite. L’incidente si è verificato intorno alle 12:15 per cause ancora da accertare. Giunti sul luogo gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Ostuni che è al lavoro per acquisire i rilievi e gli elementi necessari a ricostruire la dinamica. Inoltre si è provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità. Entrambi i mezzi, che percorrevano sensi di marcia opposti, sono stati rimossi con l’ausilio del carro attrezzi. In tutto l’arco dei soccorsi la circolazione veicolare, nel tratto in questione, ha subito rallentamenti dovuti al lavoro delle forze dell’ordine e alla successiva pulizia della corsia per la presenza di frammenti di carrozzeria. La Fiat Panda ha avuto la peggio nell’impatto con gran parte della carrozzeria anteriore andata in frantumi.

I precedenti

La provinciale Ostuni – Carovigno non è purtroppo nuova a vicende simili per via delle numerose intersezioni e per il frequente mancato rispetto del limite di velocità. Troppo spesso questo tratto è protagonista di sinistri che vanno ad ampliare il dato, già preoccupante, di incidenti stradali. È di dieci giorni fa l’ultimo sinistro registrato su questa strada. In quella circostanza furono coinvolti tre veicoli con un bilancio di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.