Incidente stradale, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il muro di una villetta: ferito 32enne

Incidente stradale nella notte sulla provinciale che Novoli a Trepuzzi, all'altezza del campo sportivo comunale novolese intitolato a Toto Cezzi: ferito 32enne che tornava dal lavoro.

Secondo una prima ricostruzione a far perdere il controllo dell'auto sarebbe stato un probabile colpo di sonno. Il 32enne con la sua utilitalia è andato a sbattere sul muro di cinta di una villetta confinante al campo sportivo.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi abitanti della villetta ed alcuni automobilisti di passaggio, tra questi la macchina di alcuni amici e della fidanzata che seguivano a debita distanza l'uomo diretto proprio verso Novoli.

Sul posto dopo alcuni minuti sono intervenuti sia i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina sia soprattutto un'ambulanza del 118 che dopo i primi soccorsi ha trasportato il 32enne in codice rosso per dinamica presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti. Ai militari il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.