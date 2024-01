Incidente stradale in pieno centro a Lecce: scooter contro auto a pochi passi da piazza Mazzini. E' accaduto intorno alle 15.30 di oggi - martedì 9 gennaio - all'incrocio tra via Imperatore Adriano e via Nazario Sauro.

Il condudente dello scooter è finito per terra dopo l'impatto con l'auto che invece è andata a finire sul marciapiede. Forse una mancata precedenza all'incrocio. Sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118.