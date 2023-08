Incidente stradale sulla via del mare: morto un 20enne

Incidente stradale in tarda serata a Lecce, sulla strada che da San Cataldo conduce in città. All'incrocio con via Roggerone un ragazzo alla guida del suo scooter si è scontrato con un'auto. E' morto sul colpo.

Non c'è stato nulla da fare per il giovane 20enne di Lecce vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di oggi - 19 agosto - Secondo una prima ricostruzione il giovane che viaggiava a bordo del suo scooter sulla San Cataldo-Lecce quando all'altezza di via Roggerone - uscita per San Ligorio - si è scontrato con un'auto. L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo: per il giovane non c'è stato niente da fare.

Sul posto i medici del 118 che non hanno poturo far altro che constatare la morte del ragazzo. Rilievi sulla dinamica affidati ai carabinieri del comando provinciale di Lecce.