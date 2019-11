Investito da un'auto finisce in un burrone: salvato dai vigili del fuoco

Lo hanno sentito chiedere aiuto dal fondo di una cava, dove eta volato dopo essere stato investito da un'auto in corsa.

È stato salvato dai vigili del fuoco un uomo precipitato nelle cave lungo via Monteroni, nei pressi di Ecotekne.

l'incidente si è verificato intorno a mezzanotte, l'uomo stava camminando sul ciglio della strada quando un automobilista, che con ogni probabilità non lo aveva visto, lo ha investito precitandolo nel burrone che si trova vicino alla rotatoria che conduce al campus universitario. Ad allertare i soccorsi è stato un passante, sentendone le urla. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. L'uomo si trova ora in prognosi riservata. © RIPRODUZIONE RISERVATA