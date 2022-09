Incidente frontale tra due auto a Melendugno: un morto e un ferito grave

Incidente stradale frontale nella tarda mattinata a Melendugno. Una Ford Fiesta vecchio modello guidata da un anziano, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro una Opel Agila. Un uomo è morto sul colpo mentre un giovane è ferito.

Lo schianto all'ingresso del paese

L'incidente è accaduto attorno alle 10.30 all'ingresso del paese, subito dopo il campo sportivo. Oggi Melendugno festeggia San niceta e su quella strada ci sono le giostre. L'atmostera della festa, però, è stata irrimediabilmente turbata da questo grave episodio.

Sul posto, avvisati dagli automobilisti di passaggio, sono giunti i medici del 112, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, per gestire la viabilità. L'uomo alla guida della Fiesta, S.Q., 91 anni, di Cavallino, è deceduto mentre l'altra persona coinvolta nell'incidente, di Melendugno, è stata portata in ospedale in codice giallo a causa di un trauma toracico.