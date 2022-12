Uno scoppio, poi l'incendio: fiamme in un appartamento nel centro di Lecce

Uno scoppio, poi un incendio all'interno di un'abitazione privata che si trova al terzo piano di un condominio a Lecce, in via Imbriani, nei pressi del Bar Raphael. Non è chiaro come sia accaduto, per il momento si parla di uno scoppio all'interno di un appartamento. Non vi sarebbero feriti, almeno secondo una prima ricostruzione, ma la paura per chi era in zona - per altro molto affollata a quell'ora per via delle attività commerciali - è stata tanta. Sono sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, gli uomini della Polizia e della Polizia Locale.