Incendio auto e scooter nella notte: rogo alla 167 a Lecce

Notte di fuoco a Lecce: incendio di un'auto e uno scooter nella zona 167 della città. Intorno alle 23 di ieri - 3 gennaio - una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto un'autovettura di marca BMW modello X3 e uno scooter nel Comune di Lecce, precisamente in Piazzale Cuneo.

Le fiamme hanno interessato principalmente la parte anteriore della BMW X3, mentre lo scooter è stato coinvolto in maniera più estesa. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio causasse danni ulteriori a persone o proprietà, garantendo la sicurezza pubblica e privata.

Le cause all'origine dell'incendio sono oggetto di indagine e in fase di accertamento.