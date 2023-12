Ancora un'auto a fuoco nella notte: rogo nell'azienda di noleggio in Salento

Auto a fuoco in Salento: il fenomeno continua. Nell'ultima notte una vettura è andata a fuoco a Trepuzzi, in Via Verga. Si tratta di una Fiat Cubo, di proprietà di un'autonoleggio. Una volta sul luogo dell'evento, i Vigili del Fuoco di Lecce hanno lavorato per estinguere le fiamme che interessavano il veicolo, procedendo successivamente con la messa in sicurezza dello stesso. L'intervento ha evitato ulteriori danni a persone e proprietà.

Si indaga sui motivi del rogo.