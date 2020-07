Terrore vicino all'ospedale: auto in fiamme ed esplosioni. Un dipendente Asl tenta di domare il rogo

Ultimo aggiornamento: 11:17

Un incendio è scoppiato questa mattina vicino agli uffici Asl di via Galati, a Maglie , dietro l'ospedale. Il rogo ha interessato un'auto in sosta, un Peugeot vecchio tipo dalla quale si è propagato anche ad una Y10 parcheggiata accanto.Quando le fiamme sembravano prendere il sopravvento, un dipendente Asl ha cercato di intervenire con un estintore per fermare le fiamme, ma con scarso successo. Al punto che si sono verificate diverse esplosioni, scatenando il panico fra i residenti della zona.Le fiamme, divenute alte, hanno interessato e lambito anche un edificio adiacente alle auto in sosta. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso.