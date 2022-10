Paura a Ugento per un incendio: le fiamme lambiscono le case e arrivano i vigili del fuoco

Il Salento brucia ancora. L’ultimo incendio in ordine di tempo questa sera dopo le 20.30 a Ugento: un incendio ha destato non poco allarme per la sicurezza di alcune famiglie che abitano nei pressi dell’Istituto alberghiero, nei pressi di via Caduti di tutte le Guerre e via Donatori del Sangue.

A lanciare l’allarme gli stessi cittadini, preoccupati per le fiamme che rischiavano di raggiungere le abitazioni. Sul posto una squadra di vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno messo in sicurezza l’area e spento le lingue di fuoco che bruciavano sterpaglie e alberi di ulivo.