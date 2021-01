Titolare di tre ditte, ma prendeva il Reddito di cittadinanza: denunciato

Da ottobre a dicembre avrebbe percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti: 900 euro al mese per un totale di 2.700 euro che ora dovrà restituire.

Risultava, però, titolare di tre ditte: una agricola e due edili. Analizzando le carte relative alla posizione dell’imprenditore, i militari del Nil di Lecce - agli ordini del maresciallo maggiore Vito Tomasi - hanno scoperto che l’uomo, di Mervino di Lecce, aveva in passato cercato di ottenere il reddito di cittadinanza per ben quattro volte. Per tre volte, la domanda gli era stata rigettata, fino a che l’uomo non ha adottato un piccolo escamotage: dichiarare a proprio carico quattro figli, riuscendo così a spuntarla.

A ottobre scorso, la sua domanda viene accolta e lui inizia a percepire i 900 euro, che sono arrivati puntuali sul suo conto corrente fino a dicembre, quando infine la truffa viene smascherata. L'uomo è stato denunciato e dovrà restituire le somme indebitamente percepite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA