Denaro in cambio di consulenze: arrestato giudice del tribunale di Lecce

Ha finto di prestarsi al gioco, ma solo per collaborare con la Polizia. Ed è così - grazie all'aiuto di un professionista, perito del tribunale civile - che gli agenti della Polizia di Stato distaccata in Procura, agli ordini del dirigente Antonio De Carlo, sono riusciti a stringere le manette ai polsi, in flagranza di reato, a un giudice onorario dello stesso tribunale.Stando alle prime notizie trapelate, il giudice avrebbe offerto nuovi incarichi al perito, se questi gli avesse pagato 2.000 euro. L'uomo ha finto di stare al gioco, guidando gli agenti fino al momento della presunta consegna del denaro. Il giudice, dunque, è stato arrestato in flagranza.Il fascicolo relativo a questa operazione, per competenza, sarà trasmesso alla Procura di Potenza.