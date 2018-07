Gallipoli, sos degli operatori turistici: “Siamo quattro gatti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - I timori c'erano eccome. Ma a darne conferma ora arrivano le voci dei diretti interessati: è infatti allarme da parte degli operatori della “città bella” per il presunto calo dei turisti nell'estate 2018.Prima ancora dei bilanci di fine stagione, parla infatti il fiuto degli operatori del settore ricettivo e balneare, ma anche i commercianti concordano: in giro c'è meno gente del solito. A occhio infatti nella perla dello Jonio le stradine non sarebbero più il brulicare di folla degli anni scorsi e c'è chi parla di un crollo significativo in tutte le strutture, fino a ipotizzare un 40% in meno.A lanciare l'allarme - tra gli altri - Oscar Peschiulli, uno dei gestori del Picador, tra le mete più ambite e trasgressive della movida, fortunatamente sfuggito alla mannaia delle chiusure che hanno invece falcidiato i cosiddetti lidi discoteca come il Samsara, il cui futuro resta incerto, ma anche locali importanti come il Parco Gondar, meta del pubblico giovanissimo. I campanelli d'allarme c'erano già stati ad inizio giugno quando le richieste di prenotazione per la stagione estiva erano calate e ora gli operatori confidano nel mese di agosto per vedere se con il solleone tornerà anche la ressa.