Centinaia di pneumatici in strada fuori dall'officina a Gallipoli: interviene la Polizia e costringe il proprietario dell'attività a rimettere tutto in ordine

Per mesi aveva accatastato una montagna di pneumatici sul marciapiede adiacente la propria officina, a Gallipoli, incurante del rischio della pubblica incolumità e del pericolo anche di incendi, visto gli ultimi episodi in tutta la provincia di Lecce. Per ripristinare lo stato dei luoghi è stato necessario l'intervento dei poliziotti del commissariato di Gallipoli che hanno sanzionato l'uomo per occupazione abusiva di suolo pubblico, che hanno obbligato il proprietario dell'officina alla rimozione dei pneumatici abbandonati che erano anche lesivi dell'immagine e del decoro della città.