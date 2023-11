La premier Meloni visita lo stand in fiera dell'Istituto Nautico di Gallipoli

Al Job&Orienta di Verona (Salone dell’orientamento scuola, formazione e lavoro) la premier Giorgia Meloni incontra il nautico A. Vespucci di Gallipoli. È stata una graditissima visita per gli studenti e per la dirigente dell’Istituto Paola Apollonio quella del presidente del consiglio che ha mostrato tutto il suo interesse per la scuola e ha visitato lo stand che si trova all’interno del padiglione del ministero per la rete dei costruttori navali di cui la scuola di Gallipoli è capofila. La premier, invitata dagli studenti, è entrata ed ha ascoltato con piacere ed interesse quelle che sono le attività portate avanti dai ragazzi che le hanno sottolineato anche che in tutta Italia ci sono 12 istituti e che il capofila della rete nazionale è proprio Gallipoli.

Meloni è rimasta affascinata dal meraviglioso mondo delle costruzioni navali, ha guardato, ha chiesto lumi e notizie su alcune strumentazioni e attrezzature oltre ad alcuni video di altre, come la vasca navale, che non poteva essere portate in fiera, cercando anche di capire “personalmente” il loro funzionamento.



Ovviamente ha avuto modo di confrontarsi non solo con gli studenti ma anche con la dirigente Paola Apollonio presente, naturalmente, anche lei in fiera. «È stato un momento di grande entusiasmo - ha sottolineato la dirigente - i ragazzi che hanno dato tutte le spiegazioni dimostrando anche il funzionamento di alcune strumentazioni, sono stati molto soddisfatti di questo incontro.

La premier ha ascoltato con attenzione ed interesse e alla fine ha ribadito che si tratta di un indirizzo molto importante per lo sviluppo dell’economia italiana sul quale puntare per diventare sempre più competitivi».