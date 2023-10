Lavoro, a Gallipoli i job days per incontrare le aziende che assumono

Appuntamento domani e sabato a Gallipoli per la "Fiera del lavoro", pensata e organizzata per agevolare incontri tra le aziende e chi è alla ricerca di un lavoro in diversi campi.

Si tratta di un progetto strutturato in 6 Job Day, che si svolgeranno il 20 e 21 ottobre presso la “Galleria dei Due Mari” del Castello Angioino a Gallipoli (8.30-14.30). Le due giornate sono state precedute da altri due Job Day, che si sono svolti la scorsa settimana ad Acaya.