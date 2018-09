Terribile scontro nella notte: 9 feriti Liberate tre persone, tra cui un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due auto coinvolte e nove feriti, di cui uno in prognosi riservata, e' il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alla mezzanotte a Gallipoli sulla ss 274 in localita' Li Sauli.I vigili del fuoco hanno liberato 3 persone che erano rimaste incastrate tra cui un bambino.Le cause dell' impatto sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Rallentamenti al traffico sulla direttrice per un paio d'ore.