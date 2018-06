Pioggia insidiosa, scontro tra due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incidente stradale, causato dalle abbondanti piogge cadute nella giornatai, a Lecce. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio, poco dopo le 15. Una Opel Agila di colore blu e una Seat Leon Bianca si sono scontrate violentemente. Il luogo del sinistro è nelle vicinanze dell’ Otis Service Ascensori, su Viale della Cavalleria che incrocia su via Mafalda Di Savoia a Lecce; causa dell'incidente, probabilmente, la poca visibilità dovuta alla pioggia e la strada bagnata. Fortunatamente nessun ferito, nonostante il colpo non sia stato indifferente, ma tanta paura per i conducenti e i passeggeri delle auto. Sul luogo del sinistro è subito intervenuta, in sostegno, la polizia locale di Lecce per i rilievi e per accertare le cause dello scontro. Il tutto è stato risolto con un Cid. Il sinistro, ha causato, inoltre, non pochi intoppi sulla viabilità, in quanto entrambe le auto si trovavano in una delle importanti vie di collegamento alla Tangenziale Est che porta al centro di Lecce, ma anche verso Gallipoli e Maglie, a quell’ora molto trafficata.