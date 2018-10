Scontro tra due auto: feriti tre giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocambolesco incidente stradale ieri sera intorno alle 21.30 a Carmiano. Due le auto coinvolte e tre i giovani feriti.Lo scontro, tra una fiat Punto guidata da una ragazza di Salice Salentino e una Peugeot 207 con a bordo una coppia di amici, entrambi di Carmiano, avvenuto al centro dell’incrocio tra via Firenze, Via Bologna e Via Cagliari è stato molto forte.Tra le possibili cause, tutt’ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, sembra ci possano essere la velocità e un mancato rispetto dello stop.La Punto dopo l’impatto si è ribaltata più volte fermandosi poi sul lato guidatore rivolto sull’asfalto, mentre la Peugeot ha terminato la propria corsa su Via Leverano con la parte anteriore completamente distrutta.I tre giovani, sotto shock, dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale San Giuseppe da Copertino per ulteriori accertamenti.