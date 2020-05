Mazingazeta torna a casa: il piccolo Antonio riabbraccia la sua gallina

Mazingazeta è tornata casa. Il piccolo Antonio ha coronato il suo sogno di "riabbracciare" la gallina che si era persa il 30 aprile scorso dal recinto di un'abitazione in costruzione in cui si trovava. Il tam tam mediatico generato dall'articolo pubblicato sul nostro sito ha fatto in modo che nella tarda serata di ieri un uomo di Racale, Graziano Esposito, letta la notizia, abbia segnalato, sul gruppo Facebook "Sei di Racale se...", che la madre aveva trovato per strada l'animale e, in attesa di capire chi fosse il proprietario, l'aveva accudita e custodita in casa. Il bimbo aveva affisso su muri, pali e portoni della cittadina una serie di locandine da lui disegnate raffiguranti la gallina, a cui ha dato il nome di un noto cartone animato degli anni Ottanta (che il padre gli ha fatto vedere), e il suo appello accorato.

«Mazingazeta è scomparsa, aiutatemi»: bimbo di 5 anni riempie il paese di manifesti per ritrovare la sua gallina

Nel corso della mattinata, senza che lui sapesse nulla, Mazingazeta è tornata tra le sue braccia, sotto gli occhi di mamma Mari e papà Stefano. Antonio, con il suo disegno in mano, l'ha guardata con la gioia e l'emozione che solo un bimbo della sua età può far trasparire. E' apparso un po' incredulo all'inizio, forse nutriva ancora qualche dubbio che fosse davvero lei ma alla fine, a quanto pare, si è via via convinto, anche se non oltre ogni ragionevole dubbio. «Ho ancora un po' il dubbio - ha detto teneramente Antonio con la sua vocina dolce - l'ho accarezzata, sono un pochino indeciso, ci devo pensare su...». Ma avrà capito che non bisogna mai arrendersi e fare tutto il possibile per ottenere qualcosa. Così grazie alla sua tenacia ha potuto riavere la sua Mazingazeta. Non un robot, ma la sua gallina preferita.

