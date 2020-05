«Mazingazeta è scomparsa, aiutatemi»: bimbo di 5 anni riempie il paese di manifesti per ritrovare la sua gallina

"Cummare aggiu persu la caddhina": inizia così la nota canzone dialettale degli Alla Bua che richiama la curiosa storia consumatasi a Racale, piccolo comune del Sud Salento. In buona parte del centro cittadino sono state notate delle simpatiche locandine disegnate a mano raffiguranti una gallina e un appello: «E' scomparsa la gallina Mazingazeta: questo è il mio indirizzo».



Quasi un artigianale e singolare "Chi l'ha visto" cha ha fatto rapidamente il giro dei social, in particolare sul gruppo "Sei di Racale se..." dove in molti, incuriositi, cercavano di capire di chi fossero quei piccoli manifesti e, soprattutto, la ragione di quell'appello. A svelare l'arcano, è stata la madre di un bambino di 5 anni protagonista della vicenda: «La gallina era di mio figlio - spiega la donna - ha voluto fare le locandine e noi lo abbiamo accontentato ma in realtà ce l'hanno rubata in via Felline. Al bambini abbiamo detto che era scomparsa».



Una bugia a fin di bene per regalargli un sottile filo di speranza, fargli credere che la gallina, magari, si fosse allontanata di sua volontà. «Ne ricompreremo un'altra ma volevamo assecondare la sua idea delle locandine». A chi le proponeva di regalarle un galletto nano per far felice il bambino ha risposto: «Ne prenderemo una uguale a quella di prima, così potremo dirgli di averla ritrovata grazie alle locandine».



Lo zio del bambino ha aggiunto su Facebook: «Questa è l'ennesima gallina rubata e non sapete quante lacrime ha versato quando è andato a darle da mangiare e non l'ha trovata. L'aveva scelta lui questa volta ma c'è qualcuno che sistematicamente le ruba...». Mazingazeta torna a casa: c'è un bimbo che ti aspetta.

