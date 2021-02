Dichiara 32 euro l'anno e percepisce il reddito di cittadinanza ma aveva vinto online oltre mezzo milione: nei guai una salentina

Non dichiara di avere vinto poco meno 560mila euro con le giocate online per percepire 16mila euro con il reddito di cittadinanza. Una donna di Galatone risponde di dichiarazioni false sulle condizioni patrimoniali e reddituali del suo nucleo familiare nell'inchiesta condotta e chiusa dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Maria Consolata Moschettini, con la Guardia di finanza. Per il 2019 avrebbe dichiarato di avere percepito 32 euro e 75 centesimi, per il 2020 1.763, 09 euro.

APPROFONDIMENTI REGIONE Furbetti del reddito, arriva la stretta: nuovi controlli da parte... I CONTROLLI Ai domiciliari per associazione mafiosa, percepivano il Reddito di...

Se la fortuna l'ha trovata nel gioco, le ha girato le spalle negli accertamenti a campione delle Fiamme gialle sul sostentamento introdotto dal Governo su proposta del M5s per fornire un aiuto agli indigenti e implementare l'economia. E' emergerso un caso che al momento appare paradossale: questa donna, 57 anni, nelle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate all'Inps non dichiarò quelle vincite per oltre mezzo milione di euro.

Nelle carte dell'inchiesta si parla infatti di vincite di 72.250,68 euro nell'arco temporale 2017-2020. Vincite sue, del'indagate. E sempre in quegli anni il marito in quanto a vincite con i giochi on line avrebbe accumulato 477.848,77 euro. E non solo: 370,37 la figlia. Infine nelle dichiarazioni sostitutive uniche non sarebbe stato indicato che il figlio avesse percepito vincite di 7.580,34 euro.

Difesa dall'avvocato maurizio My, l'indagata potrà fonire ora prove documentali oppure depositare una memoria o chiedere di essere interrogata per fornire una ricostruzione diversa dei fatti.

Ultimo aggiornamento: 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA