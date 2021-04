Da Matino a Galatone, nuove segnalazioni della pantera. E il sindaco allerta la cittadinanza

Dopo il video girato a Matino, la fantomatica pantera torna a far parlare di sé. Questa volta la segnalazione di un animale nero di grossa taglia arriva da Galatone dove alcuni cittadini avrebbero avvistato in Località "Piru ti l’Acchiatura” un animale nero di grossa taglia.

Il sopralluogo dei carabinieri

Allertati subito i carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale al momento non hanno trovato riscontro. La precauzione però non è mai troppa e il sindaco Flavio Filoni ha ritenuto opportuno insieme al comandante della polizia urbana di diffondere un avviso attraverso la pagina Facebook del comune.

L'allerta del sindaco

“Si comunica - recita il post- che nel tardo pomeriggio è pervenuta alla Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Locale una segnalazione, da parte di un cittadino, relativa alla riferita presenza, in Località 'Piru ti l’Acchiatura” di un animale di grossa taglia, del quale si pubblica la relativa foto.

Si raccomanda pertanto la massima prudenza in particolare per coloro che dovessero transitare o vivere in detta località”. Il sindaco e le autorità forniranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore