Tassi vittime dell'alta velocità sulle provinciali. Sui social il video virale di tre esemplari a spasso nei boschi/Le immagini

Un tasso morto sul ciglio della strada. Una vittima delle auto, che percorrono la provinciale Martano-Otranto: la foto è stata scattata proprio da un automobilista di passaggio, che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'esemplare. Un motivo in più per guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità.

Una famiglia di tassi è stata protagonista, sempre nei giorni scorsi, del video girato da Alberto Cicerello e condiviso su Facebook dal gruppo Protezione Civile Salento. Nei boschi fra Supersano e Ruffano, tre tassi passeggiano tranquilli e noncuranti della presenza di persone, per di più “armate” di telefono cellulare.

GUARDA IL VIDEO: https://fb.watch/5ZEcqnV89m/