La pantera segnalata nel Leccese: l'avvistamento nelle campagne di Lequile

Dal Brindisino parrebbe essersi spostata nel Salento. Proseguono infatti gli avvistamenti della pantera, il misterioso felino che da mesi e mesi tiene la Puglia con il fiato sospeso. L'ultimo avvistanento è di oggi: un automobilista ha infatti segnalato alla polizia la presenza di un grande felino nero dalla lunga coda che con un salto ha oltrepassato il guardrail della strada provinciale per Galatina, in agro di Lequile. L'avvistamento è avvenuto questa mattina sulla strada che collega il capoluogo al comune, nei pressi di un grande supermercato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Si rivede la pantera: su Facebook l'appello del sindaco alla... ATTUALITà Paesi blindati e paura, la Puglia in ostaggio della pantera del boss

La descrizione dettagliata

L'uomo ha fatto in tempo a notare l'animale e poi vederlo dileguarsi nella campagna circostante allertando le autorità. I poliziotti del commissariato di Galatina si sono recati sul posto per eseguire un sopralluogo. Non è escluso infatti che si possa trattare della "pantera nera" avvistata in varie zone della Puglia.

Oltre un anno di avvistamenti

La segnalazione, dettagliata e credibile, è stata inoltrata anche ai carabinieri forestali. Le segnalazioni sono iniziate a febbraio dello scorso anno. In tanti riferirono di aver visto una pantera in provincia di Foggia, poi più nulla fino a dicembre quando il grosso felino è stato visto prima in valle d'Itria e poi in provincia di Bari e nel Brindisino. Ora l'animale si sarebbe dunque spunto più a sud.