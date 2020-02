Ubriaco, si schianta su un'auto in sosta: 26enne in ospedale

Alla guida dopo aver alzato il gomito, va a schiantarsi contro un’auto in sosta. Drammatico incidente nella notte a Galatone, in via del mare, all’ingresso del paese. A farne le spese un 26enne del posto, che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Il giovane, che viaggiava da solo a bordo della sua Lancia Delta, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata ai margini della strada. Soccorso dai sanitari del 118 è stato subito condotto presso il nosocomio leccese, dove è stato ricoverato. La sua prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Galatone, che si sono occupati dei rilievi, avranno il compito di risalire alla dinamica e alle cause che hanno determinato il sinistro. Complice, probabilmente, lo stato di ebbrezza del 26enne, che dai test è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue superiore al livello consentito. Per questo nelle prossime ore verrà denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA